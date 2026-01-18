धोकादायक रेन ट्रीमुळे विद्यार्थ्यांमुळे भीती
फांदी कोसळल्याची घटना; तरीही कर्जत नगरपरिषद ढिम्मच
कर्जत, ता. १८ (बातमीदार) : कर्जत शहरातील अत्यंत वर्दळीच्या भागात असलेल्या अभिनव ज्ञान मंदिर शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ नगरपरिषदेच्या निष्काळजीमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. येथील अतिशय जुने व पूर्णतः सुकलेले ‘रेन ट्री’ झाड अनेक दिवसांपासून धोकादायक अवस्थेत असतानाही कर्जत नगरपरिषद याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप पालक व नागरिकांकडून केला जात आहे.
शनिवार, ता. १७ रोजी दुपारी या झाडाची मोठी सुकलेली फांदी अचानक खाली कोसळली. या घटनेत दोन विद्यार्थी थोडक्यात बचावले. सुदैवाने त्यावेळी विद्यार्थी वर्गात असल्याने मोठी दुर्घटना टळली; मात्र या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या शाळा संकुलात शिशु मंदिर व शारदा मंदिरमध्ये ज्युनिअर केजीपासून चिमुकले विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर अभिनव ज्ञान मंदिर शाळेत बारावीपर्यंत तसेच महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दररोज सुमारे तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थी या परिसरातून ये-जा करतात. शाळा सुटण्याच्या वेळेत येथे मोठी गर्दी असते. हे झाड पूर्णपणे बुंध्यापासून सुकले असून कधीही संपूर्ण झाड कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही दोन वेळा या झाडाच्या मोठ्या फांद्या कोसळल्या आहेत. २० ऑगस्ट २०२५ रोजी फांदी कोसळल्यानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण यांना लेखी पत्र देऊन तातडीने झाड काढण्याची किंवा धोकादायक फांद्या हटवण्याची मागणी केली होती. संभाव्य अपघाताची स्पष्ट सूचना देऊनही तब्बल सहा महिने उलटून गेले, तरी कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
...............
रेन ट्री हे झाड मजबूत नसल्याने भारतात सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यास बंदी असल्याचेही सांगितले जाते. ब्रिटिश काळात लावलेली काही मोजकी झाडे आजही शिल्लक असून ती नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. अशा झाडांची तातडीने छाटणी किंवा हटवणूक करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?” असा संतप्त सवाल पालक व नागरिक उपस्थित करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने लक्ष देत नगरपरिषदेने तातडीची कारवाई करावी, अशी मागणी आता संपूर्ण कर्जत शहरातून जोर धरू लागली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.