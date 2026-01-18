मदर तेरेसा कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये वार्षिक दिन उत्साहात
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : ऐरोलीतील मदर तेरेसा माध्यमिक कॉन्व्हेंट स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये शनिवारी, (ता. १७) इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचा वार्षिक स्नेहसंमेलन व निरोप समारंभ उत्साही आणि भावनिक वातावरणात पार पडला. शालेय जीवनाचा टप्पा पूर्ण करून भविष्याकडे पाऊल टाकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांनी मार्गदर्शन दिले.
या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी नवी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड आणि गजानन चॅरिटेबल संस्थेचे सचिव डॉ. व्ही. टी. पाटील होते. डॉ. गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास आणि दृढनिश्चय ठेवून आव्हानांचा सामना करण्याचा सल्ला दिला, तसेच आपल्या गझल सादरीकरणाने उपस्थितांची मने जिंकली. डॉ. पाटील यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या युगात जिद्दीने टिकून राहण्याचे महत्त्व सांगितले.
शिक्षक व पाहुण्यांनी बोर्ड परीक्षा व भावी कारकिर्दीसाठी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. सकारात्मक वातावरणात या कार्यक्रमाचा संस्मरणीय शेवट झाला.
