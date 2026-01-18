क्रीडा दिनानिमित्त ८० खेळाडूंचा सन्मान
क्रीडा दिनानिमित्त ८० खेळाडूंचा सन्मान
माजी खेळाडू व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांच्या हस्ते गौरव
अलिबाग, ता. १८ (वार्ताहर) : स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र दिवंगत खाशाबा जाधव यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. १५) रायगड जिल्ह्यात राज्य क्रीडा दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने आयोजित विशेष कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळविणाऱ्या तब्बल ८० खेळाडूंचा सन्मान करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून तीन वेळचे महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी, उपायुक्त नवी मुंबई पोलिस मुख्यालय, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते संजय कडू, सूर्यकांत ठाकूर, ऋषिकेश मालोरे, श्रेयस वैद्य, ‘खेलो इंडिया’चे मुख्य प्रशिक्षक राजाराम कुंभार, पनवेल महापालिकेचे क्रीडा समन्वयक समीर रेवाळे तसेच रायगड हॉकी संघटनेचे पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. विविध खेळप्रकारांत उल्लेखनीय कामगिरी करत आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन केलेल्या खेळाडूंना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या सत्कार समारंभाचे विशेष आकर्षण म्हणजे, खेळाडूंचा सन्मान माजी खेळाडू तसेच राज्याचा सर्वोच्च शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेची माहिती देत या योजनेतून उदयोन्मुख खेळाडूंना कशा प्रकारे संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, हे स्पष्ट केले. संजय कडू यांनी क्रीडा स्पर्धांची सुरुवात मॅरेथॉनपासून कशी झाली आणि त्याचा विस्तार पुढे ऑलिम्पिक व जागतिक स्पर्धांपर्यंत कसा झाला, याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी यांनी आपल्या अनुभवातून सांगितले की, क्रिकेटची आवड असतानाही वडिलांच्या प्रोत्साहनामुळे त्यांनी कुस्तीमध्ये प्रवेश केला आणि अपार मेहनत व शिस्तीच्या जोरावर महाराष्ट्र केसरी किताब मिळवला. आई-वडिलांचे मार्गदर्शन व पाठिंबा लाभल्यास कोणताही खेळाडू मोठे यश मिळवू शकतो, असा संदेश त्यांनी दिला. तसेच श्रेयस वैद्य व ऋषिकेश मालोरे यांनीही शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली मेहनत, जिद्द व चिकाटी याबाबत आपले अनुभव कथन केले.
