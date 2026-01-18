अफलातून वेशभूषांनी पालक थक्क
शिपुरकर शाळेत विद्यार्थ्यांनी साकारला भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि कल्पनाशक्तीचा अद्भुत संगम
माणगाव, ता. १८ (वार्ताहर) : माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सुधाकर नारायण शिपुरकर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत यंदा आयोजित करण्यात आलेल्या वेशभूषा स्पर्धेने विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीला, सर्जनशीलतेला आणि संस्कारक्षम शिक्षणाला नवे आयाम दिले. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अफलातून वेशभूषा, त्यामागील सखोल विचारसरणी आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरण पाहून उपस्थित पालक अक्षरशः थक्क झाले. रंगीबेरंगी वेशभूषा, आनंदी वातावरण आणि संस्कृतीचा दरवळ यामुळे शाळेचा संपूर्ण परिसर उत्साहाने भारावून गेला होता. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हाच शाळेचा मुख्य उद्देश असून, त्यासाठी अभ्यासासोबतच सांस्कृतिक, सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांची जोपासना करणारे विविध उपक्रम राबविले जातात. वेशभूषा स्पर्धा हा त्यातील एक महत्त्वाचा उपक्रम असून, यावर्षीही हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि पालकांचा सक्रिय पाठिंबा यामुळे ही स्पर्धा संस्मरणीय ठरली. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी केवळ वेशभूषा परिधान करून न थांबता त्या-त्या व्यक्तिरेखांची माहिती, त्यांचे कार्य आणि समाजाला दिलेले योगदानही प्रभावीपणे मांडले. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगतसिंग, सावित्रीबाई फुले यांसारख्या थोर व्यक्तिमत्त्वांच्या सादरीकरणातून देशभक्ती, सामाजिक समता आणि शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. सैनिक, डॉक्टर, वकील आणि शेतकरी यांच्या वेशभूषांतून समाजातील विविध घटकांचे योगदान मुलांनी प्रभावीपणे सादर केले.
देवी-देवतांच्या वेशभूषांतून भारतीय संस्कृतीतील श्रद्धा, कला आणि परंपरेचे दर्शन घडले. श्रीकृष्ण, सरस्वती देवी, राजा-राणी यांच्या सादरीकरणामुळे कार्यक्रमाला पारंपरिक सौंदर्याची जोड मिळाली. त्याचबरोबर रोबोट, संगणक, स्पायडरमॅन, ड्रॅक्युला यांसारख्या आधुनिक व कल्पनाविश्वातील व्यक्तिरेखांमुळे विद्यार्थ्यांची कल्पकता आणि सर्जनशीलता ठळकपणे दिसून आली. राजहंस, ऑक्टोपस, फळे, फुले, स्ट्रॉबेरी आदी वेशभूषांतून निसर्ग, पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे महत्त्वही प्रभावीपणे मांडण्यात आले.
