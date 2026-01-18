पराभवानंतरही लाड यांचे मतदारांना आभार
पराभवानंतरही लाड यांचे मतदारांना आभार
कर्जत, ता. १८ (बातमीदार) ः कर्जत नगर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार स्वाती अक्षय लाड यांचा पराभव झाला. मात्र, या पराभवानंतरही निवडणुकीत मोलाची साथ देणाऱ्या मतदारांचे, कार्यकर्त्यांचे आणि मित्रपक्षांचे आभार मानण्यासाठी माजी आमदार सुरेश लाड यांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. आभार मानण्यास उशीर झाल्याबद्दल खुलासा करताना सुरेश लाड म्हणाले की, निवडणूक २ तारखेला झाली होती, मात्र निकाल प्रक्रियेला बराच कालावधी लागला. त्याचदरम्यान प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने पुणे येथे शस्त्रक्रियेसाठी दाखल व्हावे लागले. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहता आले नाही. याच कारणामुळे आभार मानण्यास विलंब झाला, याबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
सुरेश लाड यांनी सांगितले की, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे तसेच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी यांच्या आग्रहाने नगराध्यक्षपदाची निवडणूक आपल्या सुनबाई स्वाती लाड यांनी लढवली. ही जबाबदारी स्वीकारताना अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी मतदारांचे आभार मानतो. या निवडणुकीत २१ नगरसेवक उमेदवार व नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला मोठ्या संख्येने मतदारांनी मतदान केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
