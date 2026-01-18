आदिवासींची सेवा करण्याची संधी : मीनल पाटील
खारघर, ता. १८ (वार्ताहर) : आदिवासी समाज आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांची सेवा करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता आणि समाधान व्यक्त करत “हा विजय माझा नसून जनतेचा आहे,” असे प्रतिपादन नवनिर्वाचित आणि खारघरमधील सर्वात तरुण उमेदवार कुमारी मीनल विजय पाटील यांनी केले.
प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये खारघर सेक्टर १२, बेलपाडा आणि खारघर गावाचा काही भाग तसेच आदिवासी पाड्यांचा समावेश आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या प्रश्नांची तातडी जाणवली असून, या मुद्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्धार त्यांनी केला.
आदिवासी समाजासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षणातील गळती थांबवणे, आरोग्यसेवा आणि स्वयंरोजगार यावर भर, तर मध्यमवर्गीयांसाठी स्वच्छता, वाहतूक, पार्किंग आणि सुरक्षिततेसाठी उपयोजना राबवण्याचे त्यांनी जाहीर केले. पालकांच्या कार्यातून प्रेरणा घेत जनतेच्या सुख-दुःखात सहभागी राहण्याचे ध्येय त्यांनी व्यक्त केले.
