केडीएमसी महापौर पदासाठी शिवसेना भाजपामध्ये रस्सीखेच
महापौर पदासाठी शिंदे गट-भाजपामध्ये रस्सीखेच
कोणत्या वर्गासाठी आरक्षण पडते याकडे सर्वांचे लक्ष
कल्याण, ता. १८( वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आता महायुतीतील शिंदे गट व भाजप पक्षात महापौर पदासाठी रस्सीखेच सुरु झाली आहे. शिंदे सेनेचे ५३ तर भाजपाचे ५० नगरसेवक निवडून आले आहेत. सत्तास्थापनेसाठी ६२ चा जादुई आकडा गाठवा लागणार असून यासाठी दोन्ही पक्षांनी कंबर कसली आहे.
महायुतीकडे एकत्रित १०३ जागा असल्या तरी, दोन्ही पक्षांनी आपापला महापौर बसवण्याचा दावा केला आहे. सत्तास्थापनेसाठी ६२ नगरसेवकांची गरज आहे. अशा वेळी ठाकरे गटाचे ११ आणि मनसेचे पाच असे एकूण १६ नगरसेवक किंगमेकर ठरण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटातून उमेदवारी मिळाली नसल्याने सहा-सात जणांनी ठाकरे गट आणि मनसेचा हात धरुन विजयी झाले आहेत. या नवनिर्वाचित नगरसेकांची मनधरणी करून सत्तास्थापनेसाठी शिंदे गटाकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. तर मनसेचे निवडून आलेल्या नवनियुक्त नगरसेवक आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न असणार आहे. तर, निवडणुकीत महायुतीच्या शिंदे गट व भाजपा जागा वाटपात महायुतीच्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी महापौर पदासह अन्य महत्वाची पदे वाट्याला देण्यात येतील, याचा फॉर्म्युला ठरला होता. मात्र, दोन्ही पक्षांना समसमान एखाद दोन तीन जागा कमी जास्त प्रमाणात मिळाल्याने जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलाला दोन्ही पक्ष जागणार की अन्य पक्षांना हाताशी धरून महापौर बसवणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
६२ चा जादुई आकडा आणि ठाकरे बंधूंची भूमिका
महायुतीकडे एकत्रित १०३ जागा असल्या तरी, दोन्ही पक्षांनी आपापला महापौर बसवण्याचा दावा केला आहे. सत्तास्थापनेसाठी ६२ नगरसेवकांची गरज आहे. अशा वेळी ठाकरे गटाचे ११ आणि मनसेचे ५ असे एकूण १६ नगरसेवक ''किंगमेकर'' ठरण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष
१९९५ पासून आतापर्यंत ओबीसी, खुला प्रवर्ग, महिला आणि एससी प्रवर्गाला महापौरपदाची संधी मिळाली आहे. यंदा पहिल्यांदाच पॅनेल पद्धतीने निवडणूक झाल्याने जुने आरक्षण रद्द होऊन नवीन आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे, अशी माहिती पालिका सुत्त्रांनी दिली आहे. या सोडतीनंतरच खऱ्या अर्थाने महापौरपदाचा चेहरा स्पष्ट होईल. पालिकेच्या इतिहासात एकदाही एस.टी. वर्गासाठी महापौर आरक्षण मिळाले नसल्याने या वर्गासाठी महापौर पदाची लॉटरी लागणार की नाही अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.