भाजपा उमेदवारांची वाढली जबाबदारी

भाजप उमेदवारांची वाढली जबाबदारी
खारघर, ता. १८ (वार्ताहर) : खारघर परिसरात झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने प्राप्त केलेल्या बहुमतामुळे येथे स्थानिक राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाला आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या या उपनगरातील नागरिकांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे आता विजयी नगरसेवकांवर विकासकामे, नागरी सुविधा आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे.
पनवेल महापालिकेतील सर्वात मोठा नोड असलेल्या खारघरमध्ये मेट्रो, सेंट्रल पार्क, गोल्फ कोर्स, पांडवकडा धबधबा आणि कॉर्पोरेट पार्क यामुळे शहराची ओळख देशभर पोहोचली आहे. प्रथम निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मतदारांनी विशेष विश्वास दर्शवत १२ पैकी १० भाजप उमेदवारांना विजयी केले. प्रचारादरम्यान रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य व शिक्षण सुविधा यांसारख्या विषयांवर दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता आली आहे.
पाणीटंचाई, पार्किंग, प्रदूषण आणि पर्यावरण संवर्धनासह तंत्रज्ञानाधारित सेवा सुविधांचे आव्हान नगरसेवकांसमोर असून, नागरिकांची अपेक्षा ‘नियोजित आणि सक्षम विकासा’ची आहे.
“लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, विक्रांत पाटील आणि माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या सहकार्यामुळे खारघरवासीयांची सेवा करण्याची संधी मिळाली आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली खारघरमधील विकासकामांना गती देऊ,”
- मधू पाटील, नवनिर्वाचित नगरसेवक, प्रभाग क्र. ४
