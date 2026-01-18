रंगात रंगुनी रंग माझा वेगळा!
बेलापूर, ता. १८ (बातमीदार) : सकाळ एनआयई चित्रकला स्पर्धा मंगळवारी (ता. १८) मोठ्या उत्साहात पार पडली. यामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पनाशक्तीला रंग आणि ब्रशच्या मदतीने व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. या स्पर्धेत ऐरोलीतील सेक्टर २ येथील माध्यमिक विद्यालयात शेकडो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत आपली कला सादर केली. या वेळी ‘रंगात रंगुनी रंग माझा वेगळा’ या उक्तीप्रमाणे विद्यार्थी चित्रकलेत मग्न झाले होते.
ऐरोलीतील माध्यमिक विद्यालयात ज्ञानप्रसारक विद्यालय, श्रीराम विद्यालयासह अन्य शाळांचे ४७० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते. पहिली ते दहावीमधील विद्यार्थ्यांचे अ, ब, क, ड अशा गटात वर्गीकरण करत विविध विषय देण्यात आले होते. घोड्यांची शर्यत, मनोरंजनात ‘एआय’चा वापर कसा करता येईल, कचऱ्याची विल्हेवाट, निवडणूक प्रचार फेरी, गणपती विसर्जन मिरवणूक यांसह विविध विषयांचे चित्र रेखाटून त्या चित्रांमध्ये रंग भरण्याचे काम विद्यार्थ्यांनी केले. उत्तम नियोजनात पार पडलेल्या या स्पर्धेत विद्यार्थी आणि पालक यांच्या चेहऱ्यावर रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशीही वेगळा आनंद दिसून आला.
सकाळ चित्रकला स्पर्धा चांगल्या प्रकारचा उपक्रम आहे. लहान मुलांच्या कल्पकतेला वाव मिळतो.
- तुकाराम नांदुगडे, सचिव, ज्ञानप्रसारक शिक्षण संस्था, ऐरोली
स्पर्धा खूप छान वाटली. विषय चांगले असल्याने ते सादर करताना माझे कौशल्य पणाला लागले. आमच्या शिक्षकांनी पाठिंबा दिल्याने कला सादर करू शकले.
- सारा जाधव, आठवी, श्रीराम विद्यालय, ऐरोली
