खारघरमध्ये कल्पनाशक्तीला रंगांची साथ
खारघर, ता. १८ (बातमीदार) : गोखले शाळेत सकाळ माध्यम समूहाने आयोजित केलेली चित्रकला स्पर्धा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. या स्पर्धेत निवडणूक प्रचार फेरी, रस्सीखेच, गणपती विसर्जन, बस स्टॅन्ड, शालेय सहल अशा विषयांवर विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पनाशक्तीला रंगांची साथ देत सुंदर चित्रे साकारली.
विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, कल्पनाशक्ती आणि कलात्मक कौशल्ये वाढविण्यासाठी चित्रकला स्पर्धेत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक अशा विविध गटांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. मुलांच्या चित्रांतून समाजाबद्दलची जाणीव आणि सर्जनशील दृष्टिकोन ठळकपणे दिसून आला.पहिली ते दहावीचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी गोखले शाळेचे मुख्याध्यापक नरेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षिका प्रियंका पालवे आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांना चित्रकलेची आवड निर्माण करण्यासाठी ‘सकाळ’च्या चित्रकला स्पर्धेत काही वर्षांपासून माझ्या दोन्ही मुली सहभाग नोंदवित आहेत. विविध विषयावर चित्र काढण्याची संधी आणि इतर शाळेच्या विद्यार्थ्यांची ओळख होते, ही चांगली बाब आहे.
- मनोज दुबे, पालक
शाळेला सुट्टी असल्यामुळे मुले मोबाईलमध्ये व्यग्र होतात. मोबाईलपासून दूर, तसेच चित्रकला स्पर्धेमुळे वेगळे शिकायला मिळते. इतर विद्यार्थ्यांना पाहून मुलांना प्रेरणा मिळते. त्यामुळे या वर्षी प्रथमच सहभाग नोंदविला आहे.
- शुभांगी हटवार, पालक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.