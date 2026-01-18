वरवाडा येथे पादचारी पूल पूर्ववत
आमदार विनोद निकोले यांच्या अल्टिमेटमनंतर प्रशासनाची तत्काळ कारवाई
तलासरी, ता. १८ ( बातमीदार) : तलासरी तालुक्यातील वरवडा गावाजवळ मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील पादचारी पूल अचानक हटवण्यात आल्याने परिसरातील शालेय विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. तो पूर्ववत करावा असा अल्टिमेटम आमदार विनोद निकोले यांनी दिल्यानंतर त्या पादचारी पुलाची पुन्हा जोडणी करण्यात आली आहे.
विशेषतः महामार्गाच्या पश्चिम बाजूस असलेल्या पीएम श्री शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळेतील शेकडो विद्यार्थिनींना दररोज जीव धोक्यात घालून महामार्ग ओलांडावा लागत होता. तसेच अनेक वर्षांपासून विद्यार्थिनींसह पालक व ग्रामस्थांसाठी तो सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार होता. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना, लेखी आदेश किंवा स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा न करता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या परवानगीने हा पूल तात्पुरत्या स्वरूपात हटवण्यात आला होता. ही बाब आमदार निकोले यांनी समजताच त्यांनी घटनास्थळी भेट देत महामार्ग प्राधिकरण, वाहतूक पोलिस व तलासरी पोलिस प्रशासनाला जाब विचारला.
आमदार निकोले यांच्या आक्रमक भूमिकेची दखल घेत महामार्ग प्राधिकरण व तलासरी पोलिस प्रशासनाने तत्काळ हालचाली करत १८ जानेवारी २०२६ रोजी पादचारी पुलाची पुन्हा जोडणी पूर्ण केली. त्यामुळे कन्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना सुरक्षितपणे महामार्ग ओलांडण्यासाठी पूर्ववत सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थिनी, पालक, ग्रामस्थ व शिक्षकांनी समाधान व्यक्त करत आमदार विनोद निकोले यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. वेळेत हस्तक्षेप करून संभाव्य अपघात टाळल्याने नागरिकांनी त्यांच्या तत्पर व जबाबदार नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे.
चौकट
आमदारांचा प्रशासनाला अल्टिमेटम
पूल हटवल्यामुळे विद्यार्थिनींच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे नमूद करत आमदार विनोद निकोले यांनी प्रशासनाला चार दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. ठरलेल्या कालावधीत पूल पूर्ववत न झाल्यास १९ जानेवारी रोजी महामार्ग रोखून धरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.
