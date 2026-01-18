‘सकाळ एनआई’ चित्रकला स्पर्धेला पेणमध्ये प्रतिसाद
‘सकाळ एनआई’ चित्रकला स्पर्धेला पेणमध्ये प्रतिसाद
पेण, ता. १८ (वार्ताहर) : विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी ‘सकाळ’ समूहाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलेल्या एनआयई चित्रकला स्पर्धेला पेण शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ‘रंग नवे, चित्र नवे, सर्वांना वाटे, हवे हवे’ या संकल्पनेतून घेण्यात आलेल्या या स्पर्धेमुळे लहानग्यांपासून पालक व ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्व स्तरांतील कला रसिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
१८ जानेवारी रोजी एकाच दिवशी संपूर्ण राज्यात ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. शालेय विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना चालना देण्यासोबतच कुटुंबातील सर्व घटकांना एकत्रितपणे सहभागी करून घेण्याचा अभिनव उपक्रम ‘सकाळ’ समूहाने राबवला. पहिली ते दहावीपर्यंतचे विद्यार्थी गटानुसार, तसेच पालक व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र गटांमध्ये ही स्पर्धा घेण्यात आली. ऑनलाइन पद्धतीने राज्यातील विविध केंद्रांवर वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या. पेण शहरातील शिक्षण महिला समितीच्या सुमतीबाई व्ही. देव महाविद्यालयात सकाळी ९ ते १०.३० व ११ ते १२.३० या वेळेत स्पर्धा पार पडली. या केंद्रावर शेकडो विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत आपली कल्पकता रंगरेषांतून व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या चित्रांतून पर्यावरण, समाज, निसर्ग, संस्कृती आदी विषय प्रभावीपणे साकारले गेले. या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मुख्याध्यापक संदीप भोर यांच्यासह सतीश पाटील, मंगेश म्हात्रे, मिलन मोकल, निता ठाकूर, रसिका पाटील, जयश्री म्हात्रे, श्वेता भोईर, प्रवेशा सुतार, अर्चना मैड, प्रतीक्षा पाटील, श्रद्धा म्हात्रे, जागृती म्हात्रे, गार्गी दीक्षित, विशाखा पाटील आदी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.