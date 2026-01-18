ठाण्यात ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धेत बालचित्रकारांचा उत्साह
ठाण्यात ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धेत बालचित्रकारांचा उत्साह
महाराष्ट्र विद्यालयात चिमुकल्यांच्या कलाविष्काराने परिसर गजबजला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : दैनिक ‘सकाळ’ व एनआयई उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या चित्रकला स्पर्धेला रविवारी ठाणे शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ठाण्यातील महाराष्ट्र विद्यालयात पार पडलेल्या या स्पर्धेमुळे बालचित्रकारांच्या सर्जनशीलतेला मुक्त वाव मिळाला असून, संपूर्ण परिसर रंग, रेषा आणि आनंदी किलबिलाटाने फुलून गेला होता.
ही चित्रकला स्पर्धा अ, ब, क आणि ड अशा चार गटांमध्ये घेण्यात आली. लहानग्यांच्या हातात कागद, पेन्सिल, ब्रश आणि रंगांच्या खडूंसह बालचित्रकारांची ‘सकाळ’ अक्षरशः रंगतदार ठरली. विशेषतः पहिली ते चौथीच्या गटातील विद्यार्थ्यांनी दिलेले विषय अत्यंत कल्पकतेने हाताळत रंगांची मुक्त उधळण केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांच्या चित्रांतून निसर्ग, पर्यावरण, समाज आणि दैनंदिन जीवनातील विविध पैलू सहजपणे उमटले. मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई आदी ठिकाणी ही स्पर्धा दोन सत्रांमध्ये पार पडली. पहिल्या सत्रात पाचवी ते दहावी, तर दुसऱ्या सत्रात पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. प्रत्येक गटातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पनाशक्तीचा प्रभावी प्रत्यय देत विषयानुरूप चित्रे रेखाटली. चित्र रंगवताना मुले पूर्णपणे तल्लीन झाल्याचे दृश्य मन मोहून टाकणारे होते. सभागृहात बालचित्रकारांचा आनंदी किलबिलाट अनुभवायला मिळत होता. अनेक चित्रे रंगसंगती, कल्पकता आणि सादरीकरणामुळे लक्षवेधी ठरली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.