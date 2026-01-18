उल्हासनगरात वंचितला उपमहापौर पदाची लॉटरी?
उल्हासनगर, ता. १८ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिकेत महापौर पद कोणाच्या हाती जाणार, यावर अद्याप अनिश्चितता कायम असली तरी उपमहापौर पदाची लॉटरी वंचित बहुजन आघाडीला लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास आंबेडकरी चळवळीला तिसऱ्यांदा उपमहापौर पदाचा मान मिळणार आहे.
उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत भाजपने ३७ नगरसेवक निवडून आणत सर्वांत मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. त्याचवेळी शिवसेना-टीओके-साई पक्षाच्या दोस्ती का गठबंधनने ३६ नगरसेवक निवडून आणले आहेत. महापौर पदासाठी आवश्यक असलेली ४० ही ‘मॅजिक फिगर’ दोन्ही आघाड्यांकडे नसल्याने सत्तास्थापनेसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. दरम्यान, साई पक्षाच्या दिप्ती दुधानी आणि ओमी कलानी समर्थक सविता तोरणे रगडे शिवसेनेकडे गेल्याने शिवसेनेची संख्या ३८ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे ३७ नगरसेवक असलेला भाजप सध्या बॅकफूटवर गेला आहे. सध्याच्या स्थितीत शिवसेनेला महापौर पदासाठी आणखी दोन, तर भाजपला तीन नगरसेवकांची आवश्यकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर पॅनल क्रमांक १८ मधून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या अंजली साळवे तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या सुरेखा सोनवणे व विकास खरात यांना आपल्या गोटात घेण्यासाठी शिवसेना व भाजपाने कंबर कसली आहे. महापौर आमचाच होणार, असा ठाम विश्वास दोन्ही पक्षांकडून व्यक्त केला जात असून वंचित व काँग्रेसचा कल कोणत्या बाजूने झुकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे उल्हासनगरातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
