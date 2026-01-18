भिवंडी भाजप आमदार समर्थकांकडून माजी महापौर यांच्या घरावर हल्ला,छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दगडफेक
भिवंडीत माजी महापौर यांच्या घरावर हल्ला
भाजप आमदार समर्थकांकडून कृत्य; पाटील यांचा आरोप
भिवंडी, ता. १८ (वार्ताहर) ः भिवंडीतील प्रतिष्ठेच्या प्रभाग क्रमांक एकमध्ये कोणार्क विकास आघाडीचे विलास आर पाटील यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांनी भाजप आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित चौघुले याचा पराभव केला. मागील दोन दिवसांपासून तणाव असलेल्या वातावरणात मित चौघुले यांच्या समर्थकांनी कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील यांच्या घरावर हल्ला करीत दगडफेक केली. या वेळी काही कार्यकर्त्यांवर चाकूहल्ला केला गेला. त्यानंतर विलास पाटील समर्थक छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रस्त्यावर बसून आंदोलन करीत होते. त्याच वेळी समोर असलेल्या आमदार महेश चौघुले यांच्या कार्यालयात मोठा जमाव जमला होता. या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आमदार महेश चौघुले यांच्या कार्यालयातून दगडफेक, सोडा वॉटर बॉटल व बल्ब यांचा मारा करण्यात आला. यामुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
पोलिसांचा मोठा फौजफाटा या वेळी परिसरात तैनात करण्यात आला. या वेळी विलास पाटील यांनी आमदार महेश चौघुले व पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. निजामपूर पोलिसांनी सुरुवातीपासून भाजपच्या बाजूने काम करीत आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा निषेध करीत मुख्यमंत्री त्याला पाठीशी घालीत असल्याचा आरोप विलास पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान, या हल्ल्यात दोन जण जखमी झाले आहेत. दगडफेकीमध्ये माजी महापौर प्रतिभा पाटील यासुद्धा जखमी झाल्या आहेत.
