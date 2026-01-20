पान ३ पट्टा
पीएम किसान निर्देशांक जनजागृती कार्यक्रम
विक्रमगड (बातमीदार)ः आकांक्षित तालुका कार्यक्रम (एबीपी) योजनेअंतर्गत कृषी विभागाचे तीन प्रमुख निर्देशांक अंगभूत आहेत. जिल्हास्तराहून प्राप्त लक्षांकानुसार पीएम किसान योजनेच्या जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत तालुक्यातील डोल्हारी खुर्द, मलवाडा, पोचाडे, साखरे (भडांगेपाडा) तलवाडा ग्रामपंचायत कार्यालयात येथे कॅम्प पार पडणार आहेत. या शिबिरांमध्ये पीएम किसान योजनेअंतर्गत नवीन नोंदणी, प्रलंबित ई-केवायसी, एनपीसीआय मॅपिंग, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, किसान कार्ड, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग नोंदणी, महाडीबीटी, महाविस्तार एआय तसेच इतर विविध शासकीय योजनांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येणार आहे.
लग्नबंधनात अडकणार ५१ जोडपी
विक्रमगड (बातमीदार) शिव छत्रपती समाज सेवा मंडळ, जुचंद्र –वसई यांच्या वतीने ५१ जोडप्यांचा भव्य सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. हा सोहळा मंडळाचे संस्थापक पुरुषोत्तम शंकर पाटील यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित करण्यात आला आहे. हा सामुदायिक विवाह सोहळा रविवार, दिनांक २५ जानेवारी रोजी दुपारी १२.३० वाजता हिंदू वैदिक पद्धतीने पार पडणार आहे. विवाहस्थळ अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा, माण, विक्रमगड येथे होणार आहे. शिव छत्रपती समाज सेवा मंडळ, जुचंद्र या संस्थेमार्फत जुचंद्र, वाडा, मोखाडा, डहाणू, पालघर, विक्रमगड, शहापूर तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागात सामाजिक व शैक्षणिक कार्य सातत्याने केले जात आहे. या विवाह सोहळ्यास परमपूज्य बालयोगी सदानंद महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. तसेच विविध सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार आहे.
