मिरा-भाईंदरचे कारभारी नव्या दमाचे
महापालिकेत ४० हून अधिक नवे चेहेरे दिसणार
भाईंदर, ता.१९ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर पालिकेच्या सभागृहात ४० हून अधिक नवे चेहेरे दिसणार आहेत. यापैकी चार ते पाच नगरसेवक २१ ते २५ वयोगटातील असून पालिकेचा कारभार नव्या दमाच्या उमेदवार पाहणार आहेत.
मिरा-भाईंदर पालिकेत भाजपने २० माजी नगरसेवकांना संधी नाकारताना पक्षाच्या धोरणानुसार तीस टक्के युवा चेहऱ्यांना उमेदवारी दिली. काँग्रेसने दहा माजी नागरसेवकांऐवजी नवे चेहेरे निवडणूक रिंगणात उतरवले. तर निवडणुकीच्या निकालांनतर २२ माजी नगरसेवकांना मतदारांनी घरी बसवले. त्यामुळे महापालिकेत ४२ नवीन चेहरे दिसणार आहेत. त्यात भाजपचे ३२ आणि काँग्रेसचे १० नगरसेवक आहेत. तर २१ ते २५ वयोगटातील ४ ते ५ युवा तसेच उच्च शिक्षित नगरसेवकांचा समावेश आहे.
सभागृहात महिलांचे वर्चस्व
महिला नगरसेवकांचीही वाढली आहे. ९५ नगरसेवकांपैकी ४८ जागा महिलांसाठी राखीव होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात ५१ जागांवर महिला निवडून आल्या आहेत. परिणामी, सभागृहात महिलांचे वर्चस्व असणार आहे.
