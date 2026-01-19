निधीअभावी माणगावच्या बहुप्रतिक्षित नाट्यगृहाचे बांधकाम रखडले
नाट्यरसिकांच्या अपेक्षांवर विरजण; आठ वर्षांची प्रतीक्षा अद्याप कायम
माणगाव, ता. १९ (वार्ताहर) : शहराच्या सांस्कृतिक जीवनाला नवी दिशा देणारे, बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित नाट्यगृह आजही निधीअभावी अर्धवट अवस्थेत उभे आहे. गेल्या तब्बल आठ वर्षांपासून या नाट्यगृहाचे बांधकाम रखडले असून, त्यामुळे माणगावसह संपूर्ण परिसरातील नाट्यरसिक, कलाकार व सांस्कृतिक चळवळीशी संबंधित घटकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध न झाल्याने हे नाट्यगृहाचे स्वप्न अद्याप अपूर्णच आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात या नाट्यगृहाचे भूमिपूजन व बांधकामाचा शुभारंभ २०१८ रोजी करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात काही प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने काम वेगाने सुरू झाले. मात्र मंजूर निधीपेक्षा अधिक काम झाल्याने पुढील टप्प्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज निर्माण झाली. निधी लवकरच मिळेल, या अपेक्षेवर ठेकेदारांनी काम सुरू ठेवले; परंतु कालांतराने ही अपेक्षा फोल ठरली. या आठ वर्षांच्या कालावधीत बांधकाम साहित्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. परिणामी, नाट्यगृह पूर्णत्वास नेण्यासाठी आता वाढीव निधी अत्यावश्यक बनला आहे. निधी उपलब्ध न झाल्याने सध्या हे काम पूर्णतः ठप्प झाले असून, अर्धवट उभे असलेले हे बांधकाम माणगावच्या सांस्कृतिक उपेक्षेचे प्रतीक ठरत आहे. दरम्यान, या संदर्भात खासदार सुनील तटकरे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, माणगावच्या नाट्यगृहासाठी लवकरच संपूर्ण निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. हे नाट्यगृह पूर्ण होऊन माणगावातील नाट्यरसिकांचे स्वप्न तसेच स्वर्गीय अशोकदादा साबळे यांची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होईल, अशी ग्वाही दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात निधी कधी मिळणार आणि नाट्यगृह कधी पूर्ण होणार, याकडे आज संपूर्ण माणगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
अद्यावयत सोयीसुविधा
हे अत्याधुनिक नाट्यगृह जुने माणगाव येथील शासकीय विश्रामगृहासमोरील सुमारे दोन एकर शासकीय जागेवर उभारण्यात येत आहे. सुमारे ७०० प्रेक्षकांची आसन क्षमता, आधुनिक प्रकाश व ध्वनी व्यवस्था, कलाकारांसाठी आवश्यक सुविधा तसेच मोठ्या वाहनतळाची व्यवस्था या नाट्यगृहात प्रस्तावित आहे. हे नाट्यगृह पूर्ण झाले असते, तर माणगावच्या सांस्कृतिक वैभवात मोलाची भर पडली असती. माणगाव शहरात स्वतंत्र नाट्यगृह असावे, हे स्वप्न स्वर्गीय माजी आमदार अशोकदादा साबळे यांनी पाहिले होते. त्यांच्या या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी त्यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यातूनच या नाट्यगृहास मंजुरी मिळाली. मात्र आवश्यक निधी वेळेत न मिळाल्याने शासनाची अनास्था पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
