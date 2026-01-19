परिसरातील दुर्गंधीने विद्यार्थी व नागरिक हैराण
महापालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेचा बोजवारा
घाटकोपरमध्ये सांडपाणी आणि कचऱ्याच्या दुर्गंधीने नागरिक हैराण
घाटकोपर, ता. १९ (बातमीदार) ः घाटकोपर पश्चिमेतील जगदुशा नगरमधील रहिवासी नागरी समस्यांनी हैराण झाले आहेत. गोळीबार रस्त्यावरील नॉर्थ मुंबई शाळेजवळील गटारे तुंबल्याने सांडपाणी रस्त्यावर आले असून, परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे. याचा त्रास शालेय विद्यार्थ्यांना आणि स्थानिक नागरिकांना होत असून, प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
जगदुशा नगरमधील माधव बाग मैदानाजवळील महादेव मंदिरासमोर कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. येथील भूमिगत कचरा पेटीतून कचरा बाहेर ओसंडून वाहत आहे. परिणामी, या परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. कचरा उचलणारे वाहन वेळेवर येत नसल्याने हा कचरा सडला असून, परिसरात रोगाराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तर एकीकडे इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या कामांमुळे धुळीचा त्रास होत असताना, आता सांडपाणी आणि कचऱ्यामुळे रहिवाशांना घराच्या खिडक्या उघडणेही कठीण झाले आहे.
नगरसेवक आले, पण समस्या कायम
पालिका निवडणुका पार पडल्या असून, नगरसेवकही निवडून आले आहेत. मात्र, आता प्रभागातील मूलभूत समस्या सोडवण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. या समस्या एखाद्या दिवसापुरत्या नसून रोजच्या आहेत. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी नागरिकांच्या आरोग्य व स्वच्छतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे, अशी प्रतिक्रिया आई-बाबा फाउंडेशनचे अध्यक्ष योगेश मौर्य यांनी व्यक्त केली आहे.
दररोज कचरा उचलला जातो. नॉर्थ मुंबई येथील गटारातील गाळ अनेकदा याआधीही काढला गेला आहे. योग्य ती खबरदारी घेऊन कचरा उचलला जाईल. नागरिकांनी कृपया प्लॅस्टिक कचरा गटारात, नाल्यात टाकू नये, असे आवाहन आम्ही वारंवार नागरिकांना करत आहोत.
- साजिद सौदागर, घन कचरा व्यवस्थापन, सहाय्यक अभियंता, एन विभाग
