मालवणीत माघी गणेशाचे वाजता गाजत आगमन
मालवणीत माघी गणेशाचे वाजत-गाजत आगमन
मालाड, ता. १९ (बातमीदार) ः मालाड पश्चिमेतील मालवणी परिसरात यंदा सार्वजनिक मंडळांच्या माघी गणपतींचे आगमन मोठ्या उत्साहात पार पडले. विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपतींचे रविवारी (ता. १९) दिमाखात आणि उत्साही वातावरणात आगमन झाले. गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषाने आणि ढोल-ताशांच्या कडकडाटाने संपूर्ण मालवणी परिसर दुमदुमून गेला होता.
माघी गणेश जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मालवणीतील विविध मंडळांनी आकर्षक मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली आहे. आगमन मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांच्या जोडीने अबालवृद्धांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. गुलाल आणि फुलांची उधळण करत लाडक्या बाप्पाचे स्वागत करण्यात आले. आगमन मिरवणुकीदरम्यान काही काळ परिसरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला असून काही मार्गांवर कोंडी निर्माण झाली होती. दरम्यान, आगामी काही दिवस मालवणी परिसरात विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे.
