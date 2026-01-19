उल्हासनगरात मध्यरात्री टोळक्याचा राडा
उल्हासनगरात मध्यरात्री टोळक्याचा राडा
२०-२२ वाहनांची तोडफोड; कॅम्प एक परिसरात दहशतीचे वातावरण
उल्हासनगर, ता. १९ (वार्ताहर): उल्हासनगर कॅम्प एकमधील हरमन मोहता आणि दत्तवाडी परिसर रविवारी (ता. १८) मध्यरात्री अज्ञात तरुणांच्या हल्ल्याने हादरून गेला. १५ ते २० मोटारसायकलवरून आलेल्या शस्त्रधारी टोळक्याने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या २० ते २२ वाहनांची तोडफोड करत परिसरात मोठी दहशत माजवली. या घटनेमुळे संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर धाव घेतल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
रविवारी मध्यरात्री शांतता भंग करत अचानक धावत्या मोटारसायकलचा आवाज आणि दगड-विटांचा वर्षाव सुरू झाला. टोळक्याने काही मिनिटांतच धुमाकूळ घालत परिसरात उभ्या असलेल्या चार रिक्षा, चार चारचाकी आणि अनेक दुचाकींना लक्ष्य केले. वाहनांच्या काचा फोडल्याने आणि लोखंडी रॉडने वार केल्याने वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उल्हासनगर, विठ्ठलवाडी आणि मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. तोपर्यंत तिथे २०० ते ३०० नागरिकांचा जमाव जमला होता. पोलिसांनी नागरिकांशी चर्चा करून त्यांना शांत केले आणि तातडीने कडक बंदोबस्त तैनात केला.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास
पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि नागरिकांनी चित्रित केलेले मोबाईल व्हिडिओ जप्त केले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे हल्लेखोरांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
