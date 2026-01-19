अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश
मुंब्रा पोलिसांची मोठी कारवाई; पाच आरोपी अटकेत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : ठाणे शहर पोलिस दलातील मुंब्रा पोलिसांनी अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश करत पाच जणांना अटक केली आहे. या कारवाईत तब्बल १३ किलो ६२९ ग्रॅम वजनाचा मेफेड्रोन (एमडी) हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला असून, त्याची बाजारातील किंमत २७ कोटी २१ लाख ७७ हजार ७५० रुपये इतकी आहे. ही आतापर्यंतची मुंब्रा पोलिसांची सर्वात मोठी अमली पदार्थविरोधी कारवाई असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात जानेवारी महिन्यात मुंब्रा येथील बिलाल हॉस्पिटलजवळ करण्यात आलेल्या कारवाईतून झाली. त्या वेळी पोलिसांनी बासु उमरदीन सय्यद याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून २३. ५ ग्रॅम एमडी जप्त केला होता. चौकशीत हा अमली पदार्थ मध्यप्रदेशातून आणण्यात येत असल्याचे निष्पन्न झाले. पुढील तपासात सय्यदने दिलेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात एमडी विक्रीसाठी येणार असल्याचे समोर आले. या माहितीच्या आधारे सापळा रचून पोलिसांनी रामसिंग अमरसिंग गुज्जर (वय ४०) आणि कैलास शंभुलालजी बलई (वय ३६) या दोघांना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून तीन किलो ५१५ ग्रॅम एमडी, अंदाजे सात कोटी ३० लाख ५७ हजार ७५० रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. त्यानंतर पुढील तपासासाठी पोलिस पथक मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यात गेले. तेथे करण्यात आलेल्या कारवाईत नागे मनोहरलाल गुर्जर आणि राजू उर्फ रियाज मोहम्मद मन्सूरी यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून नऊ किलो ९५६ ग्रॅम एमडी, किंमत १९ कोटी ९१ लाख २० हजार रुपये, असा मोठा साठा हस्तगत करण्यात आला.
देशभर सक्रिय टोळी
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवर यापूर्वीही एनडीपीएस कायदा तसेच आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे. ही टोळी देशातील विविध भागांमध्ये अमली पदार्थांची विक्री करत असल्याचा संशय असून, या प्रकरणात आणखी काही आरोपी फरार आहेत. त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती ठाणे शहर परिमंडळाचे उपायुक्त सुभाष बुरसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ही संपूर्ण कारवाई मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली.
