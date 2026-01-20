एसएसटी महाविद्यालयाचा क्रॉस कंट्रीमध्ये ऐतिहासिक विजय
एसएसटी महाविद्यालयाचा क्रॉस कंट्रीमध्ये विजय
मुंबई विद्यापीठ आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धेत विद्यार्थ्यांची बाजी
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : एसएसटी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या मुली व मुलांच्या संघांनी मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित आंतरमहाविद्यालयीन क्रॉस कंट्री अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. ही स्पर्धा डोंबिवली येथे उत्साहात पार पडली.
क्रॉस कंट्री अजिंक्यपद स्पर्धेत एसएसटी महाविद्यालयाच्या मुलींच्या संघाने सलग पाचव्यांदा तर मुलांच्या संघाने सलग सहाव्यांदा विजेतेपद मिळवत आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. कठोर सराव, शिस्तबद्ध तयारी आणि संघभावनेच्या जोरावर खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रतिस्पर्धी संघांना मागे टाकले. वैयक्तिक कामगिरीतही एसएसटीच्या खेळाडूंनी विशेष ठसा उमटवला. विशाल कानोजिया याने शानदार धाव घेत सुवर्णपदक पटकावले, तर आदिल आणि काजल यांनी प्रत्येकी कांस्यपदक मिळवत संघाच्या यशात मोलाचा वाटा उचलला. या यशाबद्दल प्राचार्य, प्राध्यापक, क्रीडा प्रशिक्षक व विद्यार्थ्यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.