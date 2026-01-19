कोळीवाड्यात रंगली अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धा
तुर्भे, ता. १९ (बातमीदार) ः नवी मुंबईत राजकीय घडामोडींची चर्चा रंगत असतानाच दिवाळे कोळीवाडा परिसरात क्रीडारसिकांसाठी अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धेची धमाल रंगली. रेन्बो फ्रेंड सर्कल युवा सामाजिक संस्था, दिवाळे कोळीवाडा यांच्या वतीने रविवारी (ता.१८) ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे तसेच रायगड-पनवेल परिसरातील तब्बल १६ संघांनी स्पर्धेत सहभागी होत जबरदस्त स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केले.
प्रत्येक सामना चुरशीचा ठरला. अंतिम सामन्यात मिरांश-८ (दिवाळे) संघाने संयमी आणि दमदार खेळी करत अनन्या हृ्विका (काटई-मानोली) संघाचा पराभव करून विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले. अनन्या हृ्विका संघ उपविजेता ठरला. वैयक्तिक गौरवांत उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक - धीरज, उत्कृष्ट गोलंदाज - यश कोळी, उत्कृष्ट फलंदाज - कंकेश कोळी, मालिकावीर - कंकेश कोळी व सामनावीर - सुनील यांना सन्मानित करण्यात आले. विजयानंतर अनेक खेळाडूंनी स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले.
अंतिम सामना पाहण्यासाठी परिसरातील क्रिकेटप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी प्रभाग क्रमांक २७ चे नवनिर्वाचित नगरसेवक भारती कोळी, पूनम पाटील, सरोज पाटील, अमित पाटील यांच्यासह मिथुन पाटील, वैभव नाईक, किरण कोळी, भूषण कोळी, दर्शन कोळी, ऋषीकेश घरत, संदीप जोशी, करेश मुंबईकर, मनोज डोंगरे आणि समालोचक राहुल शिरसाट आदींची उपस्थिती लाभली.
