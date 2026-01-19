राजकारणातून समाजसेवेचा निर्धार
राजकारणातून समाजसेवेचा निर्धार
नालासोपाऱ्यात २२ वर्षीय प्रदीपिका सिंग नगरसेवक
वसई, ता. १९ (बातमीदार )ः राजकारण नको रे बाबा, असा सूर अनेकदा तरुणांचा असतो. मात्र, नालासोपारा येथील २२ वर्षीय प्रदीपिका सिंग मात्र अपवाद ठरली असून, महापालिका निवडणुकीतून राजकारणात प्रवेश करताना तिने तरुणांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे.
नालासोपारा पूर्व येथील श्रीराम नगर येथे प्रदीपिका सिंग आई-वडील, आजी-आजोबा, दोन भावांसह वास्तव्य करते. तिचे आजोबा २६ वर्षांपासून बहुजन विकास आघाडीत कार्यरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या कामासाठी सदैव तत्पर असलेल्या आजोबांमुळे प्रदीपिकेलाही राजकारणाची गोडी लागली आहे. जनतेची कामे करण्यासाठी ‘बविआ’ पक्षातून तिने प्रभाग क्रमांक आठमधून निवडणूक लढवली. विशेष म्हणजे, प्रदीपिका बीएचएमएसचे शिक्षण घेत आहे, पण मिळालेली संधी गमवायची नसल्याचा निर्धार करताना तिने राजकीय प्रवास सुरू केला आहे.
------------
पक्षप्रमुखांची शाबासकीची थाप
बहुजन विकास आघाडीतील कमी वयाची उमेदवार असलेली प्रदीपिकाला मतदारांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. तिच्यासमोर शिंदे गटाच्या कल्याणी पाटील यांचे कडवे आव्हान होते. तरीदेखील १३ हजार ९०० मते मिळवत चार हजार मतांच्या फरकाने तिने बाजी मारली आहे. तिच्या यशाचे बविआचे अध्यक्ष माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांनीदेखील कौतुक केले आहे.
