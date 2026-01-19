मराठी-अमराठीचा ठाकरेंना फायदा
मराठी-अमराठीचा ठाकरेंना फायदा
मिरा-भाईंदरमधील अपयशावरून सरनाईक यांचा खुलासा
भाईंदर, ता.१९ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर शहरात ठाकरे गटामुळे शिवसेनेला २४ जागांवर पराभवाचा सामना करावा लागला. पण मराठी-अमराठी वादाचा ठाकरे, मनसेला तर हिंदी-मुस्लिम वादाचा लाभ भाजपला फायदा झाल्याचे मत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी मिरा रोड येथे एका अमराठी व्यापाऱ्याला मराठी बोलता येत नसल्याने मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती. यावरून शहरात मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद निर्माण झाला होता. यात मनसे, ठाकरे गट व मराठी एकीकरण समिती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. या प्रकरणावरून खुद्द राज ठाकरे यांची मिरारोडमध्ये जाहीर सभा झाली होती. तर दुसरीकडे मिरा रोडमध्ये हिंदू-मुस्लिम वाद होऊन वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. त्यावेळी भाजपाच्या बाहेरुन आलेल्या नेत्यांनी भडकाऊ वक्तव्य केली होती. त्याचा फायदा महापालिका निवडणुकीत भाजपला झाला. शिवसेना मात्र केवळ शहरात झालेल्या विकासकामांवरच बोलत राहिली. त्यामुळे शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे सरनाईक म्हणाले.
...तर रस्त्यावर उतरू
आगामी पाच लोकांसाठी काम करून त्यांचा विश्वास संपादन करू. शहराच्या विकासासाठी आले तर भाजपला सोबत घेऊ मात्र महापालिकेच्या माध्यमातून लोकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही सरनाईक यांनी यावेळी दिला.
