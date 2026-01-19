रिक्षात प्रवासादरम्यान तरुणाचा मोबाईल हिसकावला
ठाणे : रिक्षाने घरी जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी तरुणाचा मोबाईल हिसकावून नेल्याची घटना नौपाडा परिसरात घडली आहे. निरव कारिया (२३, रा. विष्णूनगर, नौपाडा) हा तरुण १८ जानेवारी रोजी रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास रिक्षाने घरी जात होता. केसल मिल ब्रिजच्या चढणीवर अचानक पाठीमागून आलेल्या दुचाकीस्वार चोरट्यांनी त्याच्या हातातील सुमारे एक लाख रुपये किमतीचा मोबाईल हिसकावून घटनास्थळावरून पलायन केले. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
भरधाव डम्परच्या धडकेत वयोवृद्ध जखमी
ठाणे : मुलुंड चेक नाका परिसरात भरधाव वेगाने आलेल्या डम्परने दुचाकीला धडक दिल्याने एक वयोवृद्ध जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. रमेश खराटे (६२, रा. कोपरी) हे ३ जानेवारी रोजी दुचाकीवरून कामावर जात असताना, मेट्रो पुलाच्या खाली डम्परने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात ते खाली पडून जखमी झाले असून त्यांच्या कंबरेला व हाताला दुखापत झाली आहे. अपघातानंतर डम्पर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खराटे हे पाटबंधारे विभागातून शाखा अभियंता म्हणून सेवानिवृत्त झाले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
मित्राला भेटायला आलेल्या आजोबांची एटीएम फसवणूक
ठाणे : मित्राला भेटण्यासाठी ठाण्यात आलेल्या आजोबांची एटीएममध्ये हातचलाखीने फसवणूक झाल्याची घटना लुईसवाडी परिसरात घडली आहे. मुंबईच्या परेल येथील श्रीधर मोहिते (वय ७०) हे शनिवारी (ता.१०) दुपारी रिक्षाने लुईसवाडी येथे आले होते. एटीएममधून पैसे काढल्यानंतर एका अनोळखी इसमाने ‘जास्त रक्कम निघाली आहे’ असा बहाणा करून कार्ड टाकून मिनी स्टेटमेंट तपासण्यास सांगितले. यावेळी हातचलाखीने त्यांचे एटीएम कार्ड बदलून, आरोपीने ४६ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
