मनसेचे गणेश लांडगे ठरले केडीएमसी निवडणुकीत जायंट किलर
भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांचा केला पराभव
कल्याण, ता. १९ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूक नुकतीच पार पडली असून, यामध्ये अनेक दिग्गजांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. यात भाजपचे माजी नगरसेवक तथा माजी स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांचादेखील सहभाग आहे. मनसेचे शाखा अध्यक्ष गणेश लांडगे यांनी गायकर यांचा पराभव करून जायंट किलर ठरले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कल्याणमधील प्रभाग क्र. सात ड मधून भाजपच्या वतीने डॉ. पंकज उपाध्याय यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, पक्ष आदेशानुसार उपाध्याय यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यानंतर अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या संदीप गायकर यांना भाजप पुरस्कृत उमेदार म्हणून जाहीर केले, तर मनसेकडून या प्रभागातून गणेश लांडगे यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. निवडणुकीत लांडगे यांनी गायकर यांचा पराभव करत जायंट किलर ठरल्याचे चर्चिले जात आहे. दरम्यान, कोविड काळानंतर प्रभागात न फिरकल्याने मतदारांनी त्यांना नाकारत मनसेच्या गणेश लांडगे यांना पसंती दिल्याची चर्चा आहे, तर मनसेचे विभाग अध्यक्ष कपिल पवार यांच्या पत्नी सोनल पवार यांना प्रभाग क्र. ९ ब मधून उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, सोनल पवार यांचा पराभव झाला आहे. या निकालानंतर आता कपिल पवार यांच्याकडे शहराची जबाबदारी देण्याची मागणी मनसे कार्यकर्त्यांमधून होत आहे.
