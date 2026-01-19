उरणमध्ये स्थानिक निवडणुकांची लगबग
उरण, ता. १९ (वार्ताहर) : तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या चार आणि पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी ५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी लगबग सुरू झाली आहे. निवडणुकीला १६ दिवस उरले असल्याने राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे. राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्याच्या बैठका घेण्यास सुरवात केली आहे.
उरण तालुक्यात मागील निवडणुकीत चिरनेर, नवघर, जासई, चाणजे या चार जिल्हा परिषद गणापैकी चिरनेर आणि जासई या जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते. नवघर आणि चाणजे येथे शिवसेना आणि भाजपचा प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून आला होता. पंचायत समितीच्या चाणजे, केगाव, नवघर, भेंडखळ, जासई, चिर्ले, चिरनेर, आवरे या आठ जागांपैकी शेकापकडे पाच, शिवसेनेकडे, तर भाजपने एक जागा जिंकली होती. आवरे, चिरनेर, जासई, केगाव आणि चाणजे अशा पाच ठिकाणी शेकापचे, नवघर, भेंडखळ शिवसेना आणि चिर्लेमध्ये भाजपचा उमेदवार निवडून आला होता.
मागील निवडणुकीत काँग्रेस-शेकाप आघाडीने लढले होते. तर शिवसेना आणि भाजप हे स्वतंत्र निवडणूक लढले होते. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीविरुद्ध भाजप अशी लढत होण्याची शक्यता आहे, मात्र मागील कालावधील राजकीय पक्षांमध्ये मोठी उलथापालथ होऊन शेकाप, शिवसेना, काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे उरण तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागांसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी कंबर कसायला सुरुवात केली आहे.
