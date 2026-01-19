गंभीर आजारांवर उपचार
एआयआयए आणि आयुष मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई, ता. १९ : रिसर्चआयु आणि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआयआयए), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार यांनी गंभीर आणि सध्या उपचार करणे कठीण असलेल्या आजारांवर उपचार, औषधांचे संशोधन आणि विकासासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
रिसर्चआयुचे संस्थापक दीपक पाटील म्हणाले की, दीर्घकाळ कठीण आजारांशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांसाठी मजबूत वैज्ञानिक पुरावे आणि भरोसेमंद उपचार पद्धती विकसित करण्याच्या दिशेने हा करार एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आम्ही ऑस्टिओआर्थराइटिस, ऑटोइम्यून आजार आणि मधुमेहापासून सुरुवात करत आहोत.
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्लीचे संचालक प्रा. (वैद्य) पी. के. प्रजापती म्हणाले की, हा करार, संशोधन आणि क्लीनिकल व्हॅलिडेशनला चालना देईल. तसेच एव्हिडन्स बेस्ड आयुर्वेदिक उपचारांच्या माध्यमातून रुग्णांच्या आरोग्याची वृद्धी करणे हे आमचे सामायिक उद्दिष्ट आहे.
ही भागीदारी रिसर्चआयुच्या त्या मिशनला अधिक बळ देते, ज्याअंतर्गत आजवर कठीण मानल्या जाणाऱ्या आजारांसाठी प्रभावी उपचार विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित उपचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे. रिसर्चआयुचा क्लिनिकल अनुभव आणि संशोधनाधारित दृष्टिकोन एआयआयएच्या सक्षम संशोधन व्यवस्थेसोबत जोडून, वैज्ञानिक पुरावे अधिक मजबूत करणे आणि देशभरातील रुग्णांसाठी विश्वासार्ह व व्यापक उपचार पद्धतींचा विकास वेगाने साध्य करणे हे या सहकार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
तीन आजार केंद्रस्थानी
करारा अंतर्गत संयुक्त संशोधन कार्यक्रम, क्लिनिकल व्हॅलिडेशन, वैज्ञानिक पुरावे निर्माण करणे तसेच मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल आणि औषधांचा विकास यासाठी एक चौकट उभी करण्यात येणार आहे. प्रारंभिक टप्प्यात हा सहयोग ऑस्टिओआर्थराइटिस, ऑटोइम्यून आजार आणि मधुमेह या तीन आजारांवर केंद्रित राहणार आहे.
