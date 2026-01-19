भाजपचे सत्तास्वप्न भंगले
भाजपचे सत्तास्वप्न भंगले
उल्हासनगरात वंचितच्या साथीने शिवसेनेचा महापौर
उल्हासनगर, ता. १९ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेतील सत्तासंघर्षाला अखेर निर्णायक कलाटणी मिळाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नगरसेवकांनी रविवारी मध्यरात्री शिवसेनेला (शिंदे गट) पाठिंबा जाहीर केल्याने महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला आता विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे.
७८ सदस्यीय उल्हासनगर महापालिकेत बहुमतासाठी ४० जागांची आवश्यकता होती. निकालानंतर कोणत्याही पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते, मात्र नव्या समीकरणामुळे चित्र स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना (शिंदे गट) ३६ (स्वतःच्या जागा) अधिक वंचितच्या दोन जागा, एक अपक्ष आणि साई पक्षाचा एक नगरसेवक अशा ४० जागांच्या बहुमताच्या जोरावर शिवसेनाचा महापौर बसणार आहे, तर भाजपला सर्वाधिक ३७ जागा मिळवूनही सत्तेपासून दूर राहावे लागणार आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका सुरेखा सोनावणे आणि नगरसेवक विकास खरात यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पाठिंब्याचे अधिकृत पत्र सुपूर्द केले. या वेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रभागाचा विकास आणि दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी हा निर्णय घेतल्याचे या नगरसेवकांनी सांगितले.
शिवसेनेची ‘सेफ’ गेम
फोडाफोडीचे राजकारण टाळण्यासाठी शिवसेनेने खबरदारी म्हणून आपल्या समर्थक नगरसेवकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवल्याची चर्चा आहे. अपक्ष नगरसेविका सविता तोरणे-रगडे यांच्या आधीच्या पाठिंब्यानंतर आता शिवसेनेने बहुमताचा आकडा गाठला आहे.
