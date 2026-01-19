नवी मुंबई पालिकेत नवीन चेहऱ्यांना संधी
वाशी, ता. १९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत यंदा मतदारांनी अनुभव आणि नवलाई यांचा समतोल साधत निकाल दिला आहे. भाजप व शिवसेनेने १०० माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तिकीट दिले असले तरी नवी मुंबईकरांनी तब्बल २६ मातब्बर माजी नगरसेवकांना घरचा रस्ता दाखवत ५० नव्या चेहऱ्यांना सभागृहात पाठवले. दरम्यान, ६१ माजी नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा विश्वास संपादन करीत पुनरागमन केले आहे.
नव्या सभागृहात आता महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते या प्रमुख पदांवर महिलांची वर्णी लागणार की पुरुषांची, हे आरक्षणाच्या सोडतीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. विशेष म्हणजे माजी महापौर सागर नाईक, जयवंत सुतार आणि सुधाकर सोनावणे यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. तिघेही भाजपचे नगरसेवक असून सागर नाईक हे मंत्री गणेश नाईक यांचे पुतणे आहेत, तर सुतार व सोनावणे हे नाईक यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. अनुभवसंपन्न नेतृत्वामुळे यंदा नव्या चेहऱ्याला संधी मिळणार की माजी महापौरांपैकीच कुणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मातब्बरांवर विश्वास
महापालिकेत सलग पाच वेळा निवडून येण्याचा मान मिळवणाऱ्यांमध्ये डॉ. जयाजी नाथ, जयवंत सुतार, अशोक पाटील, अनिता शिवराम पाटील आणि शिवराम पाटील यांचा समावेश आहे, तर सलग चौथ्यांदा विजय मिळवणाऱ्यांमध्ये माजी महापौर सुधाकर सोनावणे, रंजना सोनावणे, दशरथ भगत, माजी स्थायी समिती सभापती सुरेश कुलकर्णी, किशोर पाटकर, हेमांगी सोनावणे आणि नेत्रा शिर्के यांचा समावेश आहे.
महिलांचा दबदबा कायम
यंदाच्या निवडणुकीत महिलांचा सहभाग आणि यश लक्षणीय ठरले आहे. एकूण १११ सदस्यांपैकी ६२ महिला, तर ४९ पुरुष सदस्य विजयी झाले आहेत. तब्बल २३६ महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. त्यापैकी ६२ महिलांनी विजयाचा गुलाल उधळला. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेत महिलांचा दबदबा कायम राहिला आहे.
वर्षनिहाय महिला नगरसेवक
१९९५ २१
२००० २४
२००५ ३३
२०१० ३७
२०१५ ६४
२०२५ ६२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.