आर्थिक साक्षरता बँक मेळावा
आर्थिक साक्षरता बँक मेळाव्याला उत्तम प्रतिसाद
महिलांना विविध योजनांची माहिती; डिजिटल फसवणुकीपासून सावधानतेचे आवाहन
कासा, ता. १९ ( बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील थेरोंडा गावात नुकताच आर्थिक साक्षरता बँक मेळावा उत्साहात पार पडला. जिल्हा अग्रणी बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र पालघर, महाबँक कृषी संशोधन आणि ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (मार्डेफ) अंतर्गत आर्थिक साक्षरता केंद्र, पालघर यांच्या संयुक्त विद्यमाने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून करण्यात आली आहे. मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित महिलांना हळदी-कुंकू व तिळगूळ देण्यात आला. त्यानंतर आर्थिक साक्षरतेशी संबंधित विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विशाल वाघ यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाने बचत खात्याचा योग्य वापर करावा. खात्यात नियमित शिल्लक ठेवणे, नामांकन (नामनिर्देशित व्यक्ती) नोंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच ज्या खातेदारांची केवायसी (ग्राहक ओळख पडताळणी प्रक्रिया) प्रलंबित आहे, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरून बँकेच्या विविध शासकीय व आर्थिक योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल.आर्थिक साक्षरता सल्लागार उज्वला कोकणे यांनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना तसेच सुकन्या समृद्धी योजना यांविषयी सविस्तर माहिती दिली. संबंधित योजनांचा दावा करताना लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांचीही त्यांनी माहिती करून दिली. या आर्थिक साक्षरता बँक मेळाव्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये बँकिंग व्यवहार, बचत, विमा आणि डिजिटल सुरक्षिततेबाबत जागरूकता वाढण्यास मोठी मदत झाल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. या मेळाव्यास बँक मित्र संध्या कांबडी, भावना पाटील, अंकिता मोरे, अनुसया मोरे, शैला चौरे, वसुला हिंगाडी, पूजा तांबडा, निकिता लोखंडे, मनस्वी मोरे, सुमित्रा भोईर, ममता चौरे, वैष्णवी धापसी, मीरा मोरे, नीलम मोरे, दर्शना भंडारी यांच्यासह थेरोंडा परिसरातील मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पालघर जिल्ह्याचे एलडीओ निशांत यादव यांनी बँकिंग तक्रार निवारणाबाबत माहिती देताना सांगितले की, बँकेसंदर्भातील कोणतीही तक्रार ऑनलाइन किंवा लेखी स्वरूपात नोंदवता येते. डिजिटल पेमेंट करताना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करत त्यांनी फसवणूकीचे दूरध्वनी न उचलणे, अनोळखी संकेतस्थळावर क्लिक किंवा प्रतिसाद न देणे, अशा सूचना देण्यात आल्या.
