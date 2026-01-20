कांदिवली शताब्दी रुग्णालयातील मध्यवर्ती एसी पूर्ववत
कांदिवली शताब्दी रुग्णालयातील मध्यवर्ती एसी पूर्ववत
रुग्णसेवेला दिलासा; मात्र यंत्रणा कालबाह्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : कांदिवली येथील पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयातील मध्यवर्ती वातानुकूलन (एसी) यंत्रणा तांत्रिक बिघाडामुळे काही काळ बंद पडली होती. त्यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती; मात्र प्रशासनाने तत्परता दाखवत वेळेत दुरुस्ती करून ही सेवा पूर्ववत केली आहे.
एसी यंत्रणेतील बेअरिंग खराब झाल्यामुळे बिघाड झाला होता. दुरुस्ती पूर्ण करून रविवारी सकाळी यंत्रणा पुन्हा बसवण्यात आली असून दुपारपासून एसी सेवा सुरळीत सुरू झाली आहे. दरम्यान, रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी मध्यवर्ती वातानुकूलन यंत्रणा पूर्णतः आऊटडेटेड झाल्याची कबुली दिली. ही यंत्रणा कधीही पुन्हा बंद पडू शकते. त्यामुळे संपूर्ण वातानुकूलन व्यवस्था नवीन करण्यासाठी पालिका प्रशासनाला सोमवारी औपचारिक निवेदन देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यंत्रणा आकाराने मोठी असल्याने जागेवर दुरुस्ती शक्य झाली नाही, त्यामुळे ती कुर्ला येथे नेऊन दुरुस्ती करण्यात आली. सकाळी यंत्रणा पुन्हा बसवण्यात आली असून दुपारपासून एसी सेवा पूर्णपणे सुरू झाली आहे. रुग्णसेवेवर कोणताही मोठा परिणाम झाला नाही. संपूर्ण वातानुकूलन यंत्रणा नवीन करण्यासाठी पालिका प्रशासनाला सोमवारी निवेदन देणार आहोत, अशी माहिती डॉ. अजय गुप्ता यांनी दिली.
वेळेत दुरुस्ती; मोठा अनर्थ टळला
रुग्णालयातील मध्यवर्ती वातानुकूलन यंत्रणा आकाराने मोठी व जुनी असल्याने ती जागेवर दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र तो अयशस्वी ठरल्यानंतर यंत्रणा कुर्ला येथे नेऊन तांत्रिक दुरुस्ती करण्यात आली. गेल्या दीड दिवसांत रुग्णसेवेवर कोणताही मोठा परिणाम झाला नसल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली.
मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी एसी अत्यावश्यक
शताब्दी रुग्णालयातील मध्यवर्ती वातानुकूलन सेवा मोठ्या शस्त्रक्रिया, अतिदक्षता विभाग तसेच अत्यावश्यक वैद्यकीय प्रक्रियांशी थेट संबंधित आहे. सध्या थंडीचा काळ असल्याने काही शस्त्रक्रिया एसीशिवाय पार पाडता आल्या; मात्र दीर्घकाळ ही सेवा बंद राहणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रशासनासमोर प्रश्न कायम
वेळेत दुरुस्तीमुळे रुग्णसेवेला दिलासा मिळाला असला, तरी पालिका रुग्णालयांतील जुनी होत चाललेली यंत्रणा, वारंवार होणारे बिघाड आणि पर्यायी व्यवस्था नसणे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मध्यवर्ती वातानुकूलन प्रणाली तातडीने नवीन करण्याचा निर्णय घेतला जातो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
