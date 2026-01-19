प्रदूषण व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आर एम सी प्लांटवर कारवाई करावी नागरिकांची मागणी..

आरएमसी प्लांटचा धुमाकूळ
धूळ आणि आवाजाच्या प्रदूषणाने नागरिक हैराण; शाळा, रुग्णालयांनाही फटका
कांदिवली, ता. १९ (बातमीदार) ः कांदिवली पश्चिम येथील स्वामी विवेकानंद मार्ग आणि महात्मा गांधी छेद मार्ग परिसरात सुरू असलेल्या विकास कामांनी स्थानिक रहिवासी मेटाकुटीला आला आहे. विकसकांनी निवासी भागात सुरू केलेल्या आरएमसी प्लांटमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असून, यामुळे नागरिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
स्वामी विवेकानंद मार्गांवरील आंबेवाडी, साईनगरमधील शिवशक्ती एसआरए परिसरात दोन असे एकूण तीन आरएमसी प्लांट आहेत. विकसक टोलेजंग इमारती उभारताना, बांधकामासाठी बाजूलाच विकसक आरएमसी प्लांट सुरू करतात. सध्या शिवशक्ती नगर येथे विकसकाचा आरएमसी प्लांट स्थानिक नागरिकांसह वाहनचालकांची डोकेदुखी ठरत आहे. या प्लांटमधून केवळ स्थानिक कामासाठीच नव्हे, तर अंधेरीपर्यंतच्या कामासाठी माल पुरवला जातो, असे नागरिक सांगतात. या परिसरात जय श्री कृष्णा, शिवशक्ती नगर, धीरज प्रेसिडेन्सी, रिद्धी-सिद्धी यांसह अनेक सोसायट्या, रुग्णालये आणि नरवणे कर्णबधिर, मतिमंद आणि कार्यशाळा, प्राथमिक आणि ज्युनियर महाविद्यालय आहे. यामुळे अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे स्थानिक नागरिकांसह विद्यार्थी-शिक्षक हैराण झाले आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था आणि धुळीचे लोट
या प्लांटसाठी मोठमोठे टँकर्स, डम्पर आणि मिक्सर वाहने दिवसा आणि रात्री-अपरात्री महात्मा गांधी छेद व डॉ. त्रि. रा. नरवणे मार्गांवरून ये-जा करत असतात. रात्रीच्या वेळी टँकरचे हॉर्न आणि रिव्हर्स गिअरच्या अलार्ममुळे रहिवाशांची झोप उडाली आहे. तसेच, अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, उभ्या केलेल्या वाहनांवर प्रचंड धूळ जमा होते. याबाबत तक्रारी करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचे नागरिकांना म्हटले आहे.
पाहणी करून कारवाई
दोन दिवस निवडणुकीची महत्त्वाची कामे शिल्लक आहेत. यानंतर पाहणी करून योग्य कारवाई केली जाईल, असे इमारत विभागचे आर दक्षिणचे अधिकारी अभयराजे जगताप यांनी सांगितले आहे.
अनधिकृत व्यावसायिक वापरामुळे सामान्य माणसाचा जीव धोक्यात येत असेल, तर संबंधित यंत्रणेवर तातडीने कारवाई करावी. अशी मागणी माझ्यासह धीरज प्रेसिडेन्सी व इतर सोसायट्यांच्या रहिवाशांनी केली आहे.
- आशीष पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते
