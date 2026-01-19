निवासी डॉक्टरांच्या समस्या सुटणार
निवासी डॉक्टरांच्या समस्या सुटणार
मार्डला संचालकांचे आश्वासन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत निवासी डॉक्टरांचे मानधन, शैक्षणिक कालमर्यादा आणि नियुक्ती प्रक्रियेतील अडथळे या प्रश्नांबाबत सेंट्रल मार्डच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) येथील संचालकांची भेट घेतली. या वेळी संचालकांनी समस्या लवकरच सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
या बैठकीत निवासी डॉक्टरांच्या कामकाजावर आणि प्रशिक्षणावर थेट परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या रुजू होण्याच्या प्रक्रियेला बुधवारपासून सुरुवात होणार असल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली. डीएमईआरच्या संचालकांनी शिष्टमंडळाने मांडलेले सर्व मुद्दे गांभीर्याने ऐकून घेतले. या प्रश्नांवर तातडीने प्रशासकीय कार्यवाही करून योग्य निर्णय घेतले जातील तसेच संबंधित महाविद्यालयांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. निवासी डॉक्टरांच्या अडचणी समजून घेत सहकार्याची भूमिका ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीनंतर सेंट्रल मार्डकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले असून, डीएमईआरकडून देण्यात आलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरतील आणि त्याचा थेट लाभ निवासी डॉक्टरांना होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
