स्मार्ट फार्मासिस्ट कोर्स यशस्वी
स्मार्ट फार्मासिस्ट कोर्स यशस्वी
कामोठे, ता. १९ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद अंतर्गत कार्यरत औषधी माहिती केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली ‘केमिस्ट अँड डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशन ऑफ रायगड जिल्हा’, ‘पनवेल तालुका’ व ‘विसपुते कॉलेज ऑफ फार्मसी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्मार्ट फार्मासिस्ट २.०+ हा कोर्स रविवारी विसपुते कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या दादासाहेब विसपुते सभागृहात पार पडला.
अखिल भारतीय केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत ३६ ठिकाणी हा कोर्स एकाचवेळी राबवण्यात आला. उद्घाटन झूम मीटिंगद्वारे झाले. या बैठकीत संघटनेचे पदाधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन तसेच केमिस्ट व डिस्ट्रीब्युटर असोसिएशनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.
फार्मसी औषध व्यवसाय परिषदेचे समन्वयक संतोष घोडिंदे यांनी सर्व फार्मासिस्टांना फार्मसी शपथ दिली. राहुल कारंडे यांनी रुग्णांच्या हितासाठी ज्ञानाचा योग्य उपयोग करण्याचे आवाहन केले. प्राध्यापक आदित्य घुगे (किडनी व न्यूट्रिशन) व प्रा. माया देसाई (लिव्हर) यांनी उपयुक्त माहिती दिली. सीए अंकिता पवार गवांडे यांनी जीएसटी व इन्कम टॅक्स विषयक प्रश्नांची उत्तरे देत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.