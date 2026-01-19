आणखी एक ‘वंदे भारत’ २० डब्यांची होणार
आणखी एक ‘वंदे भारत’ २० डब्यांची होणार
स्टॉलचालकांना मात्र चिंता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई सेंट्रल टर्मिनसवरून धावणाऱ्या ‘वंदे भारत’ गाड्यांपैकी आणखी एका गाडीचा रेक १६ डब्यांवरून २० डब्यांचा करण्याची तयारी पश्चिम रेल्वेने केली आहे. दरम्यान, २० डब्यांच्या दुसऱ्या ‘वंदे भारत’ गाडीकरिता आवश्यक इतका लांब प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्याने मुंबई सेंट्रलहून सुटणारी कर्णावती एक्स्प्रेस आता वांद्रे टर्मिनस येथून चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या मुंबई सेंट्रल टर्मिनसवरून दोन ‘वंदे भारत’ गाड्या धावत आहेत. त्यापैकी एक गाडी १६ डब्यांवरून २० डब्यांची करण्यात आली आहे. मात्र दुसरी ‘वंदे भारत’ २० डब्यांसह चालवण्यासाठी येथे प्लॅटफॉर्मची लांबी अपुरी ठरत आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ वरून यापूर्वी १६ डब्यांची ‘वंदे भारत’ गाडी चालवली जात होती; मात्र तेथे सुरू असलेल्या विस्तार कामामुळे हा प्लॅटफॉर्म सध्या गाडी परिचालनासाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. मुंबई सेंट्रल टर्मिनसवरून गाड्या वांद्रे टर्मिनसवर शिफ्ट झाल्यामुळे रेल्वे प्रवाशांसह स्थानकावरील स्टॉलचालकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम एक्स्प्रेस, गोल्डन टेंपल यांसारख्या गाड्या हलविल्यामुळे प्रवाशांची संख्या घटली असून, त्याचा थेट परिणाम व्यवसायावर होत आहे. एका स्टॉलचालकाने सांगितले, की टेंडर भरताना स्थानकावरून धावणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येनुसार कोटेशन दिले जाते; मात्र आता गाड्या शिफ्ट होत असल्याने अपेक्षित व्यवसाय मिळत नाही. परिणामी आमच्या कमाईवरही परिणाम होत आहे.
