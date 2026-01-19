भिवंडीतील आदिवासी आश्रमशाळेत पतंगोत्सव
वज्रेश्वरी, ता. १९ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील चिंबीपाडा येथील आदिवासी शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत मकर संक्रांतीनिमित्त विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम घेण्यात आले. या कार्यक्रमात पतंगोत्सव हे मुख्य आकर्षण ठरले.
कार्यक्रमाला मुख्याध्यापक संदीप कदम, अधीक्षिका माधुरी लोखंडे, अधीक्षक महादेव भंडारी उपस्थित होते. उपक्रमांतर्गत शाळेतील विद्यार्थिनींनी कल्पकतेने रंगीबेरंगी पतंग तयार केले. या पतंगांवर जीवनमूल्ये, शिक्षणाचे महत्त्व तसेच सकारात्मक विचार यावर आधारित प्रेरणादायी सुविचार लिहिण्यात आले होते. ‘परिश्रमाशिवाय यश नाही’, ‘शिक्षण हेच उज्ज्वल भविष्याचे दार’ आणि ‘सकारात्मक विचार जीवन घडवतात’ अशा अर्थपूर्ण सुविचारांनी पतंग सजवण्यात आले. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थिनींमध्ये सर्जनशीलता विकसित करणे, हस्तकलेची आवड निर्माण करणे; तसेच सुविचारांच्या माध्यमातून नैतिक मूल्यांचे संस्कार रुजवणे हा होता. विद्यार्थिनींनी अत्यंत उत्साहाने या उपक्रमात सहभाग घेतला. तयार केलेले पतंग शाळेच्या परिसरात उडवण्यात आले, त्यामुळे संपूर्ण शाळेत संक्रांतीचा आनंदमय आणि उत्साही वातावरण निर्माण झाले.
कार्यक्रमावेळी उपस्थित मुख्याध्यापक संदीप कदम यांनी विद्यार्थिनींच्या कलागुणांचे कौतुक करत अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळते, असे मत व्यक्त केले. अधीक्षिका माधुरी लोखंडे आणि अधीक्षक महादेव भंडारी यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत सणांच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, परंपरा आणि एकतेचे महत्त्व जपले पाहिजे, असे सांगितले.
खाऊचे वाटप
मकर संक्रांतीच्या परंपरेनुसार कार्यक्रमाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांना तिळगूळ, चिवडा, बटाटाभजी, मिक्स भजी तसेच इतर पारंपरिक खाऊचे वाटप करण्यात आले. तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला या संदेशातून आपुलकी, प्रेम आणि सलोख्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात आले. खाऊ वाटपामुळे विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.
