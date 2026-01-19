स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी लॉबिंग
राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले असून, महायुतीचा महापौर होणार हे स्पष्ट झाले आहे; मात्र महापौरपद, स्थायी समिती आणि सुधार समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षात कमालीची रस्सीखेच सुरू आहे. आता निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, अशा व्यक्तींनी राजकीय पक्षांकडे लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली आहे.
पालिकेत महापौर विराजमान झाल्यानंतर तसेच उपमहापौर आणि वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. पालिका सभागृहात स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर करण्यात येणार आहेत. महापालिकेत २२७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यासोबत पाच स्वीकृत नगरसेवक पालिकेच्या प्रशासनाचा विशेष अनुभव आणि नागरी समस्यांबाबत ज्ञान असलेल्या व्यक्तींमधून निवडले जातात. आता नवीन नियमांनुसार, नगरसेवकांच्या संख्येनुसार स्वीकृत सदस्यांची संख्या बदलू शकते. ही संख्या दहापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे महापौरपदाची चुरस सुरू असताना दुसरीकडे स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे लॉबिंग सुरू आहे. ज्यांना पालिका निवडणुकीत संधी मिळाली नाही, ज्यांनी माघार घेतली आणि पक्षाचा उमेदवार निवडून येईल, यासाठी मदत केली, अशांचा विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीही चुरस होणार आहे.
संख्याबळानुसार रेशो ठरणार
पालिकेत निवडून आलेल्या संख्याबळानुसार विविध राजकीय पक्षांचे स्वीकृत नगरसेवक असतील. त्यात भाजपचे चार, शिवसेना शिंदे पक्ष एक, शिवसेना (ठाकरे) पक्ष दोन अशा पद्धतीने स्वीकृत नगरसेवकांचा रेशो पक्षाच्या संख्याबळानुसार ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
