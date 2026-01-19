भाजपचे बेलापूरमधून सर्वाधिक नगरसेवक विजयी
जुईनगर, ता. १९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत बेलापूर मतदारसंघात भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे. या मतदारसंघातून भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले असून, पक्षाने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे ६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यातील बेलापूर मतदारसंघातून पक्षाचे सर्वाधिक ३४ नगरसेवक निवडून आल्याने या मतदारसंघावर पुन्हा एकदा गणेश नाईक यांची पकड असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
आमदार मंदा म्हात्रे यांचे होम पीच असलेल्या बेलापूर प्रभाग क्रमांक २७मध्ये भाजपला धक्का बसला असून, त्या ठिकाणी शिंदे सेनेचा अखंड पॅनेल विजयी झाले आहे. या निवडणुकीत वाशी प्रभाग १६ मधून भाजपच्याच अंजली वाळुंज यांनी १३,५७६ मते घेत बेलापूर मतदारसंघातून बाजी मारली आहे. शुभांगी पाटील यांना १२,५५४, गिरीश म्हात्रे १२,५१२, सूरज पाटील १२,०५९ आणि सुजाता पाटील १२,२२० मते घेऊन भाजपचे तगडे शिलेदार ठरले आहेत. स्थानिक विकासकामे, पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर आणि संघटनात्मक ताकद यामुळे मतदारांनी भाजपवर विश्वास दाखवला असल्याचे बोलले जात आहे. बेलापूर मतदारसंघात गणेश नाईकांनी तिकीट दिलेल्या उमेदवारांना मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले आहे. बेलापूर मतदारसंघातील या विजयामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत बेलापूर मतदारसंघाची जनता पुन्हा गणेश नाईकांच्या पाठीशी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.