भूगोल प्रज्ञाशोध परीक्षेत अमर कोर विद्यालयाची सुवर्ण भरारी !
मुंबई, ता. १९ ः राज्यस्तरीय भूगोल प्रज्ञाशोध परीक्षेत भांडुपमधील अमर कोर विद्यालय शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन करून शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. या परीक्षेत शाळेतील एकूण ५६८ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यापैकी ५१३ विद्यार्थ्यांनी प्रावीण्य मिळवले. यामध्ये ऋषभ रांबाडे याने १०० पैकी १०० गुण प्राप्त करून दहावीच्या गटामध्ये राज्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त केला, तर स्वरांजली घाडगे व सुरभी धावडे या विद्यार्थिनीने १०० पैकी ९८ गुण प्राप्त करून द्वितीय येण्याचा मान प्राप्त केला.
सध्याचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. त्यासाठी विविध विषयांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे असते. तसे केले तरच आपण या स्पर्धात्मक युगात टिकाव धरू शकतो. अगदी लहान मोठ्या स्पर्धांमधूनच आपला आत्मविश्वास व आपले ज्ञान वाढवू शकतो. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पहावे याचसाठी या परीक्षेला बसण्याची संधी देत असल्याचे शाळेचे संचालक म्हात्रे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या या यशामागे सातत्यपूर्ण अभ्यास, शिक्षकांचे अचूक व सखोल मार्गदर्शन व पालकांचे सहकार्य कारणीभूत असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.
याप्रसंगी संस्थेचे सचिव जीवन म्हात्रे, संस्थेचे सभासद सत्यवान गावकर, शैलजा ठाकूर, दीपा डिचोलकर, प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक अजय पवार, माध्यमिक विभागाचे मुख्याध्यापक साईनाथ हांडे व पर्यवेक्षिका संगीता मोरे, सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यानी मिळविलेल्या या यशाबद्दल सर्व परिसरातून विद्यार्थ्यांचे व शाळेचे कौतुक होत आहे.
