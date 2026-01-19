२५ वर्षांपूर्वीच्या म्हाडा विजेत्यांना दिलासा
२५ वर्षांपूर्वीच्या म्हाडा विजेत्यांना दिलासा
चितळसरमधील घरे २,००० सालच्या किमतीत देण्याचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या लाॅटरीत चितळसर, ठाणे येथील घरांसाठी २५ वर्षांपूर्वी विजेते ठरलेल्या तब्बल १५६ जणांसाठी खुशखबर आहे. संबंधितांसाठी म्हाडाने कोकण मंडळाच्या लाॅटरीत घरे राखीव ठेवली होती. पण त्याची किंमत काय असणार हा प्रश्न होता. म्हाडाने आता २००० साली जी किंमत होती त्यावर केवळ चार टक्के व्याज आकारून सुमारे ३६ लाख ५१ हजार रुपये एवढ्या किमतीत घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
म्हाडाकडून सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने लाॅटरी काढली जाते. त्याचप्रमाणे कोकण मंडळाने २०००मध्ये काढलेल्या लाॅटरीत चितळसर, ठाणे येथील अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील २०० घरांचा समावेश होता. त्यानुसार अर्ज केलेल्या १५६ जणांना येथे स्किममध्ये घरे लागली खरी, पण या भूखंडावर आरक्षण असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करीत ठाणे महापालिकेने घरांच्या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती. दरम्यान, म्हाडाच्या लाॅटरीत विजेते ठरलेल्या अर्जदारांना म्हाडाने त्यांच्याकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत केली नव्हती. त्यामुळे ते घराच्या प्रतीक्षेत होते.
----------
चार टक्के व्याज आकारणार
कोकण मंडळाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या घरांच्या लाॅटरीत तत्कालीन विजेत्यांसाठी चितळसर येथील घरे राखीव ठेवली होती; मात्र त्यांच्या किमती ५१ लाखांच्या घरात होत्या, तर २००० साली काढलेल्या लाॅटरीच्या वेळी तुलनेने घरांच्या किमती कमी होत्या. त्यामुळे आताच्या किमतीनुसार घर घेणे आमच्या आवाक्याबाहेर असल्याने म्हाडाने घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार म्हाडाने घरांच्या किमती ३१ लाख ४७ हजार रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत. या रकमेवर चार टक्के व्याज आकारले जाणार असल्याने त्या घराची किंमत ३६ लाखांवर पोहोचणार असल्याचे कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डाॅ. विशाल राठोड यांनी सांगितले.
