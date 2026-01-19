भाजप-कोणार्क राड्यामध्ये दोन्ही गटांतील ४४ अटकेत
भाजप-कोणार्क राड्यामध्ये
दोन्ही गटांतील ४४ अटकेत
भिवंडी, ता. १९ (वार्ताहर) : माजी महापौर विलास पाटील यांच्या घरावर रविवारी केलेल्या दगडफेक आणि हल्ल्याप्रकरणी साेमवारी कोणार्क विकास आघाडी आणि भाजपच्या ४४ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. दाेन्ही गटांनी परस्परविराेधी तक्रारी दिल्या असून, त्यावरून गुन्हे दाखल झाले आहेत.
पाटील यांच्या पॅनेलचा प्रभाग एकमध्ये विजय मिळवताना भाजप आमदार महेश चौघुले यांचे पुत्र मित यांचा पराभव केला. त्यावरून दाेन्ही गट आमनेसामने आले हाेते. निजामपूर पोलिस ठाण्यात परस्पर तक्रारींवरून शेकडाे कार्यकर्त्यांवर गुन्हा नाेंदवला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दोन्ही गटसमोरासमोर आल्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार करून त्यांना पांगवले हाेते. त्यानंतर पहाटे काेणार्कच्या ३६, तर आमदार महेश चाैघुले यांच्या गटातील आठ जणांना सायंकाळी भिवंडी न्यायालयात हजर करण्यात आले.
