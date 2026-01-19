अल्पवयीन मुलावर ठाण्यात चाकूहल्ला
अल्पवयीन मुलावर
ठाण्यात चाकूहल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात एका अल्पवयीन मुलावर रविवारी (ता. १८) मध्यरात्री चाकूहल्ला झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात राहुल सोनार ऊर्फ नेपाळी (वय १५) याच्या पोटावर चार ते पाच वार करण्यात आले आहेत. त्याच्यावर कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
वागळे इस्टेट येथील तक्रारदार प्रथमेश उंबासे (वय १९) याने तक्रार दिली असून, श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राहुल हा त्याच्या चार मित्रांसह एका कंपनीत रात्रपाळीत काम करत होता. त्या वेळी कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याने राहुल याला गेटवर कोणीतरी बोलावत असल्याचे सांगितले. त्यानुसार प्रथमेश आणि राहुल गेटवर गेले. तेथे अंकुश प्रफुल्ल भोपळे ऊर्फ अंक्या आला होता. त्यानंतर ते नाल्याच्या पुलावर गेले. तेथे जुन्या वादावरून अंकुशने राहुलला शिवीगाळ करून चाकूने हल्ला केला. मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रथमेशला अंकुशने धक्का दिल्याने तो खाली पडला. जखमी राहुलला तत्काळ ठाणे जिल्हा रुग्णालयात नेले. त्यानंतर त्याला कळवा रुग्णालयात हलवण्यात आले. याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
