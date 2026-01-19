पश्चिम रेल्वेवर आज १०२ लोकल फेऱ्या रद्द
पश्चिम रेल्वेवर आज १०२ लोकल फेऱ्या रद्द
मुंबई, ता. १९ : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली कार शेडमध्ये तांत्रिक देखभाल कामासाठी प्रवेश व निर्गमन तात्पुरते बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच कांदिवली ते मालाड स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन जलद मार्गांवर वेगमर्यादा लागू करण्यात येणार असल्याने मंगळवारी (ता. २०) उपनगरीय लोकल सेवांवर मोठा परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेवरील एकूण १०२ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत.
रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, रद्द करण्यात आलेल्या लोकल सेवांमध्ये १२ डब्यांच्या ८३ फेऱ्या, १५ डब्यांच्या १४ फेऱ्या तसेच ५ वातानुकूलित (एसी) लोकल फेऱ्यांचा समावेश आहे. कांदिवली कार शेडमधील तांत्रिक देखभाल, सुरक्षिततेशी संबंधित कामे तसेच मार्गावरील वेगमर्यादेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. या लोकल रद्दचा फटका सकाळी व संध्याकाळी पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना बसणार आहे. अनेक प्रवाशांना मंगळवारी लोकल गर्दीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी लोकलच्या अद्ययावत वेळापत्रकाची माहिती घ्यावी आणि शक्य असल्यास पर्यायी मार्ग किंवा सेवा वापरण्याचा विचार करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर सेवा सुरळीत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील आणि प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात येतील, असेही पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
