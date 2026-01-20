वीटभट्टी व्यवसायाला उभारी
ग्रामीण भागातील प्रकल्पांमुळे तरुणांचा ओढा
कासा, ता.२० (बातमीदार): डहाणू तालुक्यातील ग्रामीण भागात विविध पायाभूत प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. बडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वे, बुलेट ट्रेन, रेल्वे कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या. या बदल्यात मिळालेल्या मोबदल्यातून अनेकांनी वीट भट्टी व्यवसाय सुरू केला आहे. परिणामी, तालुक्यातील विविध भागांत नव्या वीट भट्ट्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
वीट भट्टी व्यवसाय हा प्रत्यक्षात परवडणारा व्यवसाय आहे. कच्चा माल महाग झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. चांगल्या प्रतीची माती, कोळसा, तूस, मुबलक पाणी तसेच प्रशिक्षित कारागीरांची मोठी गरज असते. जुने, अनुभवी व्यावसायिक नियमानुसार, दर्जेदार विटांचे उत्पादन करीत असल्याने त्यांना बाजारात चांगला दर मिळतो. वीट भट्टी व्यवसाय तसा अस्थिर मानला जातो. अवकाळी पावसामुळे अनेकदा उत्पादनावर परिणाम होते. मात्र, शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असल्याने विटांना चांगली मागणी आहे. अनेक नागरिक मातीच्या विटांनाच प्राधान्य देतात. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी मोजके असलेले वीट व्यावसायिक यंदा मोठ्या संख्येने दिसून येत आहेत.
विविध अडचणींचा सामना
- अन्य पर्यायांच्या तुलनेत हा व्यवसाय करणे सोप्पे असल्याने गंजाड, धानीवरी, वरोती, उर्से, महालक्ष्मी, सायवन आदी भागांत वीट भट्टी व्यवसाय वाढताना दिसत आहे. सध्या पाच हजार विटांचा दर ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत आहे.
- व्यवसायात उतरलेले अनेक तरुण पुरेशी माहिती नसल्याने विविध अडचणींचा सामना करत आहेत. परिणामी, विटा नीट भाजल्या जात नाहीत, टिकाऊपणा कमी राहतो. अशा विटांना बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नाही. नव्या व्यावसायिकांना नफा मिळण्याऐवजी तोटा सहन करावा लागतो.
सध्या उच्च दर्जाच्या विटांना मोठी मागणी आहे. पाच ते सहा रुपये प्रतिनग दराने विटा विकल्या जात आहेत. सुरुवातीला अवकाळी पावसामुळे अडचणी आल्या, मात्र सध्या व्यवसाय सुरळीत सुरू आहे.
- गोटू शिंदे, वीट व्यावसायिक
ग्रामीण भागात घरकुल तसेच छोटी-मोठी घरे बांधताना मातीच्या विटांना अजूनही पसंती दिली जाते. मात्र, प्रशिक्षित कारागिरांची कमतरता असून मजुरीही वाढली आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय फारसा फायदेशीर ठरत नाही.
ृ- रघु सुतार, वीट व्यावसायिक
