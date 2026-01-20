निवडणूक आयोगाच्या दुजाभावाविरोधात पोलिसदलात संताप
निवडणूक आयोगाच्या दुजाभावाविरोधात पोलिस दलात संताप
तुटपुंजा सुरक्षा भत्त्यामुळे पोलिस बॉइज संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : राज्यात निवडणुका शांततेत, पारदर्शक आणि सुरक्षित पार पाडण्यासाठी रात्रंदिवस बंदोबस्तात तैनात असलेले पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अत्यल्प निवडणूक भत्त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोगाकडून पोलिसांवर अन्यायकारक दुजाभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र पोलिस बॉइज संघटनेने केला असून, प्रत्येक पोलिस कर्मचारी व होमगार्डला किमान पाच हजार रुपये भत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान कर्तव्यावर असलेल्या पीआरओ (प्रिसाईडिंग रिटर्निंग ऑफिसर) यांना दोन हजार रुपये भत्ता देण्यात आला, तर इतर विभागांतील शिपाई व चपराशींना १,५०० रुपये भत्ता मंजूर करण्यात आला. मात्र, संपूर्ण निवडणूक काळात अहोरात्र बंदोबस्त करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केवळ ५०० रुपये भत्ता देण्यात आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. काही पोलिसांनी हा अपमानास्पद भत्ता स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून मतदान प्रक्रिया, मतदान केंद्रांची सुरक्षा, मतपेट्यांची वाहतूक तसेच निकाल जाहीर होईपर्यंतची जबाबदारी संपूर्णपणे पोलिसांवर असते. असे असतानाही इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत पोलिसांना अत्यल्प भत्ता देणे म्हणजे संपूर्ण पोलिस दलाचा अवमान असल्याची भावना पोलिस कुटुंबीयांमध्ये निर्माण झाली आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
..............
राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या दोन दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रत्येक पोलिस कर्मचारी व होमगार्डला पाच हजार रुपये भत्ता जाहीर करावा अन्यथा मुंबईतील मुख्य निवडणूक कार्यालयावर शेकडो पोलिस पाल्यांसह ‘गुलाबाचे फूल’ घेऊन गांधीगिरी मार्गाने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल दुबाले यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.