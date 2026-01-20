सानपाडा परिसरात गतीरोधकाची मागणी

सानपाडा परिसरात गतिरोधकाची मागणी
वेगवान वाहनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
नेरूळ, ता. २० (बातमीदार) : सानपाडा सेक्टर तीन येथील को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड परिसरातून ओरिएंटल कॉलेजच्या दिशेने जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील प्रवेशद्वाराजवळ वाहने अतिवेगाने ये-जा करतात. या वाढत्या वेगामुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, संबंधित ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसविण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश कचरे यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या वाहतूक विभागाकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. सोसायटीच्या अंतर्गत रस्त्यावरून दुचाकी व चारचाकी वाहने मोठ्या वेगाने धावत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. विशेषतः ओरिएंटल कॉलेजमध्ये ये-जा करणारे काही विद्यार्थी वाहतुकीचे नियम न पाळता वेगात वाहने चालवत असल्यामुळे यापूर्वीही या परिसरात अपघातांच्या घटना घडल्या असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. हा रस्ता सोसायटीचा मुख्य प्रवेशद्वार असल्याने येथे शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच पादचाऱ्यांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे वाहनांचा वेग नियंत्रणात न राहिल्यास मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संबंधित ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसवावा, तसेच वेगमर्यादा दर्शविणारे सूचना फलक, वाहतूक चिन्हे आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेने याबाबत त्वरित पाहणी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
