माझे कल्याण शहर प्रश्नमंजुषा स्पर्धा संपन्न
माझे कल्याण शहर प्रश्नमंजुषा स्पर्धा
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : मराठी भाषा पंधरवड्यानिमित्त सार्वजनिक वाचनालय कल्याणच्या वतीने ‘माझे कल्याण शहर प्रश्नमंजुषा स्पर्धा २०२६’चे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत तब्बल ४३ स्पर्धकांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला.
कल्याण सांस्कृतिक इतिहास, सुभे कल्याण, १०० वर्षांचा नगरपालिका अहवाल अशा विविध संदर्भग्रंथातील प्रश्न, छत्रपती शिवाजी महाराज कल्याणमध्ये कधी आले? वीजपुरवठा कधी आला? प्रभाकर ओक टॉवर बांधणीचा खर्च किती आला? भारताचार्य चिंतामण वैद्य यांना भारताचार्य पदवी कोणी दिली? वीर सावरकरांचे काव्यमय चरित्र लिहिण्याचा मान कोणाला मिळाला? कल्याणचे पहिले दैनिक कोणते? पोखरण तलाव कोठे आहे? असे विविध प्रश्न स्पर्धकांना विचारण्यात आले होते.
वाचनालयाचे सरचिटणीस भिकू बारस्कर यांच्या संकल्पनेतून ही माहितीपर स्पर्धा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ‘कल्याण’ या संदर्भग्रंथाचे लेखक श्रीकांत पेटकर, विवेकानंद विचारमंचचे ज्येष्ठ साहित्यिक प्रविण देशमुख, वाचक दिप्ती जोशी, धनंजय गोरे यांनी यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले. याप्रसंगी वाचनालयाचे अध्यक्ष मिलिंद कुलकर्णी, उपाध्यक्षा आशा जोशी, कार्यकारिणी सदस्य अरविंद शिंपी, वाचक वर्ग, श्रोता वर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता.
